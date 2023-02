"Farmaci non adeguati" Scatta maxi-risarcimento

LAGOSANTO

La Corte d’appello di Bologna ha condannato l’Azienda Usl di Ferrara al risarcimento dei danni in favore di due eredi superstiti di un paziente che – secondo quanto ricostruito – non venne adeguatamente seguito all’ospedale del Delta di Lagosanto. A darne notizia è l’avvocato Paolo Scaglianti che, assieme al collega Giacomo Matteoni del Foro di Bologna, ha assistito gli eredi, cui sono stati riconosciute rispettivamente le somme di 166.890 euro e 200mila euro, oltre alle spese legali, per la somma complessiva di 443mila euro che l’Usl di Ferrara ha provveduto a saldare. I fatti risalgono al 2009. Era il 4 novembre di quell’anno, quando il paziente era stato ricoverato all’ospedale del Delta di Lagosanto, a seguito della comparsa di vomito associati a intensa pirosi gastrica. "Il giorno successivo, per il precipitare della funzione cognitiva e comportamentale – spiega Scaglianti -, venivano richieste consulenze psichiatriche a seguito delle quali al paziente, venivano somministrati benzodiazepine e antipsicotici, le cui dosi venivano aumentate nei giorni successivi, provvedendo altresì a contenere il paziente legandone gli arti superiori alle spondine del letto. Il 10 novembre 2009 l’uomo si presentava ‘assopito’".

A seguito anche di insorgenza di desaturazione, erano state richieste consulenze cardiologica e pneumologica, "dove si riscontrava che, la causa di desaturazione, fosse il carico di benzodiazepine effettuato per sedare il paziente". La stessa sera, dopo un ultimo accesso del personale infermieristico delle 20.30, il paziente era stato rinvenuto, alle 21.45, in arresto cardio-respiratorio. "Le tardive manovre rianimatorie messe in atto dal personale sanitario – prosegue il legale -, erano conseguenti all’omissione di controllo e mancata sorveglianza, nonché alla inadeguata valutazione dei parametri vitali". Una volta rianimato, il paziente fu trasferito in terapia intensiva, in coma post-anossico, sottoposto a vari esami e controlli, dove rimase fino all’8 febbraio 2010, per poi essere trasferito nel reparto di lungodegenza, e poi ad una struttura privata in stato comatoso. Non si riprese mai più, sino alla morte, il 26 ottobre 2016. In primo grado, con la causa di risarcimento danni iniziata nel 2015, il Tribunale di Ferrara, ha rigettato la domanda di risarcimento dopo la valutazione delperito medico-legale, "che escludeva un errore dei sanitari nella somministrazione dei farmaci, ed in particolare dei sedativi". Nelle more del secondo grado, la Corte d’Appello di Bologna ha chiamato il perido per chiarire e ha valutato la condotta dei sanitari, sia in relazione alla somministrazione delle medicine che al monitoraggio. E ha riconosciuto responsabilità medica, condannando l’Azienda Usl di Ferrara.