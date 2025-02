Farmaci per l’emporio solidale. La raccolta frutta oltre 3mila euro

Presso le farmacie Santa Rita e Bornazzini di Codigoro e la farmacia Murdaca di San Giovanni di Ostellato, dal 4 febbraio fino a lunedì scorso i volontari dell’emporio solidale di Pomposa hanno eseguito la raccolta farmaceutica da donare alle famiglie socialmente fragili. Sono stati complessivamente una dozzina i volontari impegnati che hanno donato parte del proprio tempo ed energia per essere presenti nelle farmacie durante le sei giornate indicate alla raccolta.

La generosità dei cittadini ha prodotto la donazione di quasi 300 tipologie di farmaci da banco e pannolini, salviette per bambini, detergenti, termometri ed altri prodotti della farmacia, che non necessitano di una ricetta, per un importo che di poco superiore a 3.200 euro complessivi. "Nella raccolta del farmaco ci sono stati donati incontri e relazioni inattese – spiega il presidente dell’associazione Buonincontro Giuliano Tomasi – la gente era contenta di poter donare, tramite i volontari, qualche prodotto che può servire alle persone con fragilità economica e che hanno tralasciato questi acquisti per scambiarli con alimenti; mettendo in secondo ordine la propria salute. Le testimonianze di alcuni bisognosi sono state disarmanti e toccano la profondità dell’animo. Affrontano con dignità situazioni insostenibili e apprezzano calorosamente quanto il mondo del volontariato fa per loro".

I farmaci raccolti nella provincia di Ferrara sono stati 7.583 per un valore economico di oltre 66.000 euro.

c. c.