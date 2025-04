"Farmaci più efficaci per le dipendenze"

Nell’ultimo periodo, in carcere, si assiste all’importante sforzo della direzione sanitaria di limitare la distribuzione di farmaci psicotropi e di cura della tossicodipendenza, sostituendoli con altri più efficaci per consentire un reale beneficio sanitario, evitando gli abusi e lo scambio tra detenuti. Un tema su cui insiste il Sinappe, anche alla luce di alcuni episodi di violenza avvenuti all’Arginone. "Dopo un primo periodo di assestamento, sembra che la situazione generale sia migliorata, ma, di frequente, ci si ritrova ad affrontare la furia di alcuni ristretti restii ad accettarne gli effetti – si legge in una nota del sindacato degli agenti –. L’ultima notizia a riguardo è di domenica".

La polizia penitenziaria, "fortemente provata dagli eventi accaduti negli ultimi tempi, dal sovraffollamento e dalla grave e cronica carenza di organico registrata in ogni ruolo, tuttavia, non perde occasione di svolgere al meglio il proprio compito istituzionale. Per la gestione quotidiana della casa circondariale si ritiene necessaria una ancor maggiore collaborazione tra l’area sicurezza e l’area sanitaria, la quale non può prescindere però dall’assegnazione di ulteriore personale per garantire una maggior presenza durante la somministrazione delle prestazioni sanitarie".