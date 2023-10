Farmacia oncologica, tutto pronto: "Un aiuto per chi sta soffrendo"

CENTO

"Con l’open day di questa mattina vogliamo dire a tutte le donne che si trovano nel percorso di cure oncologiche, che qui possono trovare una rete di supporto alla guarigione, con professionisti per aiutarle a risolvere molti problemi nello smarrimento di quei momenti". E’ così che la dottoressa Elisa Orlandi della Farmacia Nuova del Guercino parla dell’ampliamento della nuova Farmacia Oncologica all’interno, una realtà centese unica nell’alto ferrarese e che si affianca in provincia solo a quella di Porto Garibaldi. Si riferisce soprattutto alle donne ma è una realtà che può aiutare anche gli uomini in cura.

"Molte donne purtroppo si nascondono in casa durante le cure perché hanno la pelle rovinata o non hanno più i capelli. Altre si avvicinano con vergogna – dice - il mio obiettivo è cercare di aiutare tutte loro a ritrovare la forza, la femminilità e quindi più sicurezza in se stesse per non farle cadere nella depressione ma anche indirizzarle verso specialisti fisioterapisti, dietologi, psicologi e trovare risposta ai loro bisogni e aiuto anche per chi gli sta accanto. L’ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire e ho deciso di diventare un punto di riferimento per tutte queste donne che si trovano sopraffatte da quanto gli sta accadendo, arrabbiate ma anche impaurite e soprattutto con un forte senso di vergogna". Una tipologia di farmacia, dunque, dove trovare particolare cosmesi curativa per il corpo, trucco, ma anche parrucche, reggiseni, tutto il medical device. "Quando si è sotto chemio o radioterapia la pelle cambia e, ad esempio, c’è più rischio di reazioni allergiche e servono dunque creme o trucchi specifici che siano adatti – spiega –o aiutare le donne a capire come muoversi nel mondo della cura del cuoio capelluto e delle parrucche che devono avere particolari caratteristiche. Tra l’altro io ho voluto anche essere Farmacia banca della parrucca". Elementi che possono davvero cambiare la vita di una donna, o di un uomo. "Stamattina per la prima volta avremo anche una infermiera dell’Ant che gratuitamente insegnerà l’autopalpazione per la prevenzione del cancro al seno – aggiunge – e per il 2024 calendarizzeremo un evento al mese, gratuito, con specialisti per dare spiegazioni nei vari ambiti".

l.g.