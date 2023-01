"Farmacia ospedaliera, i lavoratori chiedono risposte"

Sanità, ancora polemiche. Questa volta al centro della protesta non ci sono le file al Pronto Soccorso, come è avvenuto nei giorni scorsi, ma la questione dell’esternalizzazione del magazzino farmaceutico in Corso Giovecca 203. Ad accendere i riflettori Mirella Boschetti, segretaria generale territoriale della Fials, che attacca i vertici dell’Usl. "Le esternalizzazioni dei servizi ‘No core’ – entra nel merito la sindacalista – hanno fatto da apriprista a ben altre esternalizzazioni che, hanno intaccato come un cancro i servizi ‘Core’ (Rsa, centri handicap, servizi domiciliari, hospice, taglio posti letto, emergenza 118). Un processo erosivo che da decenni sta impoverendo il servizio sanitario pubblico. In nome del ‘risparmio e dell’efficientamento’ – l’accusa – si cedono parti importati della sanità pubblica a favore del privato. Un esempio per tutti, l’affaire Cona-Progeste. Qual è il il prodotto finale di tali esiziali operazioni? Per i cittadini, si allungano i tempi di attesa per visite, prestazioni diagnostiche e terapeutiche, per disponibilità di posto letto per interventi chirurgici programmati, attese estenuanti nei Pronto Soccorso, chi ha denaro paga per trovare scorciatoie, chi non ha soldi smette di curarsi. Per i lavoratori, stipendi sempre più bassi, sempre meno tutele ed aumento della precarietà. Anche il 2023 si apre all’insegna delle esternalizzazioni, questa volta nel mirino c’è il magazzino farmaceutico di corso della Giovecca 203. Il progetto resta un mistero. A tutt’oggi, non è pervenuta risposta ad oltre un mese dalle richieste avanzate da Fials. Un comportamento irrispettoso nei confronti dei lavoratori, che hanno il diritto di conoscere la loro sorte, sono in 19 ad afferire a tale servizio, lavoratori che chiedono a gran voce quali saranno le ricadute sulla loro attività". "La risposta alla missiva di Fials risulta ufficialmente protocollata e inviata in data 29 dicembre e si sta verificando se vi siano stati problemi tecnici nel recapito – risponde punto per punto la direzione delle Aziende sanitarie ferraresi –. L’esternalizzazione del magazzino farmaceutico, per il quale è stato predisposto un capitolato di appalto, è motivata dalla necessità di ottimizzare il servizio attraverso l’introduzione di un importante livello di automazione per la tracciabilità degli articoli, elemento di ulteriore sicurezza per i pazienti. E’ necessario accorpare in un’unica sede i magazzini farmaceutici ora frazionati in varie sedi provinciali, anche perché l’attuale magazzino dell’Azienda ospedaliera è ora in locali di proprietà dell’Università di Ferrara, che intende rientrarne in possesso. Quanto ai lavoratori, nessun dipendente Ausl sarà esternalizzato. L’operazione non causerà alcuna problematica per i cittadini. Per quanto riguarda invece la prima parte della nota Fials, tratta in modo strumentale, argomenti che nulla hanno a che fare con il magazzino farmaceutico. Va comunque chiarito che gli accordi contrattuali tra Azienda Ospedaliero Universitaria e Prog.Este risalgono a ben prima dell’insediamento dell’attuale direzione. Questi accordi sono comunque oggetto di costante monitoraggio. Al contrario di quanto sostiene Fials le politiche aziendali sono puntate proprio sul rispetto e sulla valorizzazione dei lavoratori".