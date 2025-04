Farmacie accoglienti e accessibili. La comunicazione è aumentativa

Rendere la città inclusiva e accessibile nei suoi servizi anche per le persone con disagi espressivi, grazie alla Comunicazione aumentativa alternativa (Caa). E’ con questo obiettivo che una cinquantina di farmacie comunali e private del hanno aderito al progetto ’Farmacie accessibili a Ferrara con la Caa’, sviluppato da Lions International nell’ambito del service 2024/2025 dedicato ad ’Autismo e inclusione. Nessuno escluso’, promosso e finanziato dal Lions Club Ferrara Ducale Ets, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune, la collaborazione con Afm - Farmacie Comunali e Federfarma Ferrara.

Grazie all’iniziativa, ognuna delle farmacie aderenti potrà esporre al proprio ingresso una vetrofania che riporta il messaggio "La farmacia per la salute e il benessere", raffigurato con i pittogrammi della Caa e realizzato dall’associazione ’Il Nodo’, nota per avere prodotto le prime tre guide inclusive della città con il metodo della Caa. Gli obiettivi del progetto sono stati illustrati ieri, in Comune, dall’assessore Cristina Coletti, con Teresa Filippini, prima vice governatrice del Distretto 108 Lions Tb; Patrizia Vignudelli: presidente del Lions Club Ferrara Ducale Ets; Giovanni Giorgi: responsabile Service del Lions club Ferrara Ducale Ets; Lara Venturini, presidente de ’Il Nodo’; Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua; Paola Nocenti, direttore generale Afm - Farmacie Comunali; Stefania Menegatti, presidente Federfarma Ferrara.

"Questo – spiega Coletti – è un altro passo concreto verso una Ferrara per tutti. Abbiamo già sperimentato, nel corso degli anni, come la Caa sia un linguaggio efficace per favorire la partecipazione alla vita comunitaria. Rivolgo un plauso al Lions Club Ferrara Ducale. Tutto ciò in collaborazione con l’associazione “Il Nodo” e con le farmacie, comunali e private, che hanno dimostrato sensibilità nell’accogliere il progetto". "Lions – ha ricordato Teresa Filippini – è l’associazione di servizio più grande al mondo e a Ferrara ha avviato molti progetti in vari settori. Questa iniziativa è uno dei modi in cui il Lions Club si impegna per essere al fianco di tutta la cittadinanza". Dai rappresentanti del Lions Club Ferrara Ducale Ets Patrizia Vignudelli e Giovanni Giorgi è giunto un ringraziamento al Comune per la rapidità con cui il progetto si è concretizzato. Un plauso al progetto anche dai rappresentanti delle Farmacie comunali Cimarelli e Nocenti. Stefania Menegatti che lo ha definito "un fiore all’occhiello per le farmacie".