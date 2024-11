Farmacie rurali, ecco 70mila euro. “Unico presidio nei paesi spopolati”

Ferrara, 25 novembre 2024 –

Si chiamano farmacie rurali, sono a volte l’ultimo presidio in paesi che si spopolano, nelle strade qualche anziano a braccetto. Si guarda attorno, non c’è più la posta, la banca, la bottega della sua infanzia. A volte anche il bar ha spento le luci. Ma quella croce a led con la temperatura e la data si illumina ancora, uno degli ultimi segni che il paese c’è. Con un’altra croce, quella della chiesa. A queste farmacie la Regione ha dato 420mila euro – sono 44 quelle che riceveranno il contributo in Emilia Romagna –, di questi soldi 72.849 sono andati alla nostra provincia, una mano per sette farmacie rurali

Diecimila euro a testa

“Sì, questa è la cifra. E’ stato deciso di non dare i finanziamenti a pioggia a tutte le farmacie rurali ma di individuare quelle che ne avevano più bisogno”, risponde Stefania Menegatti al vertice di Federfarma, l’associazione provinciale dei titolari di farmacia di Ferrara.

Sono così tante le ’rurali’ nella nostra provincia?

“Sono 60 su un totale di 114. Non sono certo poche, stiamo parlando di più della metà”

Quali sono i criteri?

“La popolazione è certamente il criterio principale. In una provincia che viaggia verso il deserto demografico si comprende bene perché il numero di farmacie sia così alto. Sono paesi e frazioni che in alcuni casi hanno perso tutto. Sono rimasti senza servizi, senza un negozio di generi alimentari. A volte manca anche il medico”

Stefania Menegatti (Federfarma)

Ma ci siete voi

“Siamo un riferimento per la vendita dei farmaci, ma anche per tutti i servizi sanitari. Come, solo per fare un esempio, il Cup. Per una persona anziana, e non solo, riuscire a prenotare facendo un salto in farmacia è una gran cosa. Magari non ci sono mezzi pubblici per spostarsi, non hanno più l’auto. Alla fine non saprebbero come fare”

Non solo medicinali e servizi

“No, certo. Dietro il bancone delle farmacie c’è una persona, un medico che può dare consigli, suggerimenti. Ci sono un volto, un sorriso. E questo vuol dire tanto, è la prima cura”

Anche lei ha una farmacia, si trova a Francolino

“Sì, una frazione che si trova alle prese con lo spopolamento. Ma almeno la città è vicina, ci sono i mezzi pubblici, è ben servita. Ma pensiamo a certe zone del Delta. Ci sono frazioni in alcuni paesi che contano meno di 300 abitanti. Per loro la farmacia deve essere sempre aperta, è quella luce un simbolo della prossimità sanitaria. Del resto abbiamo visto cosa è successo durante l’emergenza Covid, nel deserto delle strade i nostri medici, quei camici bianchi sempre presenti dietro il bancone. Bene quindi i finanziamenti, dobbiamo batterci perché le farmacie rurali continuino a vivere”.