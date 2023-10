’FarmacoAmico’ raddoppia. Nuova vita ai medicinali inutilizzati

FarmacoAmico raddoppia. Il progetto finalizzato a dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti, nato dalla collaborazione tra Gruppo Hera e Last minute market, patrocinato dal Comune, viene rilanciato con nuove adesioni. Sono infatti dodici, rispetto alle sei dello scorso anno, le farmacie che ora fanno parte del circuito virtuoso dell’iniziativa, che conta tra i partner il Comune, Afm-Farmacie comunali di Ferrara, l’Associazione titolari di farmacie e l’Ordine provinciale dei farmacisti. L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli, il responsabile per il distretto di Ferrara dei servizi ambientali di Hera Sandro Berghi, il socio fondatore e membro del Cda Last minute market Matteo Guidi.

"Questa collaborazione – ha spiegato Balboni – si inserisce in un più ampio contesto di riduzione degli sprechi e sostenibilità ambientale, un progetto che unisce beneficenza e sensibilizzazione. Il nostro obiettivo è innescare un meccanismo virtuoso, abituare noi ferraresi a essere solidali gli uni con gli altri, donando a chi ne ha bisogno beni di assoluta necessità, come appunto i farmaci, che altrimenti andrebbero sprecati. "Il progetto, nato proprio a Ferrara più di dieci anni fa, consiste nella raccolta di medicinali con ancora almeno sei mesi di validità, conservati correttamente in confezioni integre, donati dai cittadini e destinati a enti non profit che li utilizzano in progetti di assistenza alle fasce deboli della società o di cooperazione decentrata. Il Gruppo Hera rifornisce le farmacie che aderiscono a FarmacoAmico di materiale informativo e contenitori verdi (facilmente distinguibili da quelli invece dedicati ai farmaci scaduti destinati allo smaltimento). La finalità di FarmacoAmico è duplice: ridurre la produzione di rifiuti e alimentare la rete di solidarietà. In particolare, i cittadini possono donare farmaci in confezioni chiuse, complete di foglietto illustrativo, con data di scadenza e numero di lotto ben leggibili.

A Ferrara, alle sei farmacie in cui il progetto era già attivo (Ariostea, Fides, Forlani, Comunale 1 Porta Mare, Comunale 6 Del Naviglio e Comunale 10 Krasnodar), si aggiungono le farmacie Nuova farmacia Lodi, Villa Fulvia, Navarra, Comunale 3 di Gaibanella, Comunale 7 e Comunale 9.

Mario Tosatti