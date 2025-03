Fascicolo sanitario elettronico, servizio al pubblico alla Casa di Comunità

A partire da questa settimana l’Azienda Usl implementerà il servizio di supporto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con l’apertura di nuovi sportelli sul territorio, inclusa una nuova sede a Portomaggiore. A Portomaggiore, il servizio aprirà al pubblico nella sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Casa della Comunità di via De Amicis 22, tutti i martedì dalle 9 alle 13. Per poter usufruire del servizio, i cittadini dovranno prenotarsi chiamando il numero 0532-817429. La prenotazione è necessaria per garantire un adeguato supporto a ciascun utente. Questo servizio è pensato per coloro che non

hanno utilizzato il fascicolo o che sono poco tecnologici.