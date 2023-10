Fascicolo sanitario, il corso per usarlo

Avete dubbi, problemi con il digitale, non sapete come accedere all’Inps o al fascicolo sanitario? Per soddisfare a queste e altre domande di sopravvivenza quotidiana a chi non è nativo digitale cerca di dare risposte lo Sportello digitale l’amministrazione comunale di Portomaggiore ha organizzato un ciclo di quattro incontri formativi, che inizieranno giovedì 12 ottobre alle 16.30. "Crediamo fortemente in un digitale che deve essere alla portata di tutti – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - Naturalmente il passaggio al digitale per tanti non è immediato e crea qualche difficoltà: questa iniziativa del progetto ’RigenerAzione’, a cura del Centro Ancescao".