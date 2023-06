Fascino e motori Sfila la Mille Miglia tra le vie del centro "Emozione speciale"

La Mille Miglia per Ferrara è un sogno a occhi aperti che dura qualche ora. Un susseguirsi di suoni e colori che parlano al passato. Il passaggio di ieri è abbracciato dalle ali di folla che non si dirada fino alla fine: al via da Brescia ci sono 443 equipaggi, tre dei quali ferraresi. Il controllo orario, tra Listone e Castello, conserva quel quid poetico delle grandi occasioni. Sergio Sisti, assieme alla compagna (di auto e di vita) Anna Gualandi veleggia tra le prime dieci posizioni in gara (stando alle classifiche disponibili al momento in cui scriviamo) a bordo della sua Lancia Lambda Casaro del 1929. L’equipaggio formato da Massimiliano Paglione e Alex De Angelis arriva in città a bordo di una Bugatti T 37 da togliere il fiato. Durante le prove di Desenzano una Lancia Lambda li ha tamponati. "Questa cosa ci ha penalizzati – spiega De Angelis – ma ora cerchiamo di riposizionarci in classifica e portare avanti questa gara che, comunque, si prospetta molto bella". Il controllo orario di Ferrara è una corsa contro il tempo. Un minuto dopo l’altro. L’organizzazione curata dallo Studio Borsetti agevola il passaggio delle vetture e rende la passerella estense "una fra le più suggestive di tutta la gara", sostiene il presidente del club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, Riccardo Zavatti. Il patron dello studio, Nicola Borsetti, spiega a chiare lettere che "la soddisfazione di vedere queste meravigliose auto sfilare nella nostra città, ripaga del grande sforzo organizzativo". L’assessore al Turismo Matteo Fornasini conferma l’impegno dell’amministrazione a "supporto di una vetrina che, per la nostra città, è fondamentale sia sul piano nazionale che internazionale". Gli speaker Flavio Faedi e Oreste Barbi scandiscono gli arrivi. C’è anche una 1100103 berlina che porta i colori dell’Aeronautica militare: un saluto al generale Claudio Gabellini è d’obbligo. Maurizio Chiarini, sulla sua Austin Healey, ‘chiude’ il trio ferrarese, dalla 387esima posizione.