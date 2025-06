Fascino e stile a Fossadalbero

Si è svolta la prima selezione provinciale del concorso di bellezza ‘La+ Bella di Ferrara 2025’ al castello di Fossadalbero. La giuria con il presidente Alberto Carion e Monica Rossatti, Rita Gagluardi, Mirko Cusinatti, Lorenzo Zanirato, Roberto Croce, Monia Croce e Mina Calabretto. Ha presentato la serata Franco Casoni mentre le coreografie delle miss erano curate da Jana Barisova. La serata ha visto trionfare la bellezza di Lavinia Saugo, poi altre fasce a Ginevra Bregna per La + Bella in Moda, per Lucrezia Breveglieri La + Bella in Fitness e a pari merito Teresa Fiorini e Gaia Nicastro per La + Bella in Sorriso. Le selezioni proseguiranno ai lidi di Comacchio a luglio.