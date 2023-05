Fascismo e scienza All’Ariostea ‘Il Duce preferì i ciarlatani’

... E il Duce preferì i ciarlatani. Il difficile e infelice rapporto tra fascismo, scienza e tecnica oggi alle 17 nella biblioteca Ariostea, via delle Scienze. Ci sarà la presentazione del libro di Franco Stefani e Sandro Tirini (Book Time, 2023). Dialoga con gli autori Andrea Baravelli, docente all’Università di Ferrara.

Negli anni terminali del fascismo e della seconda guerra mondiale (1943-45), in Italia alcuni sedicenti inventori proposero a Mussolini e ad altri gerarchi progetti di armi e congegni che a loro dire avrebbero ribaltato il corso degli eventi bellici a favore dell’Italia. Si trattò di idee fantasiose e irrealizzabili - da un ‘raggio della morte’ a un potentissimo motore funzionante con moto perpetuo – senza basi scientifiche e tecniche serie, spesso corredate da affermazioni mirabolanti e disegni rudimentali. Eppure, queste invenzioni vennero accolte e sostenute dal Duce e dai suoi collaboratori, oltre che da ministri come Rodolfo Graziani e Angelo Tarchi, ottenendo in alcuni casi generosi finanziamenti. Il libro racconta le vicende – inedite o poco conosciute – di questi ‘trovati’, come li si chiamava all’epoca, che non si concretizzarono mai. E insieme narra come l’Italia non colse grandi opportunità per affrontare il secondo conflitto mondiale: dal non aver costruito su scala industriale il radar alla mancata produzione dell’aereo a reazione Caproni-Campini, primo velivolo del suo genere al mondo.