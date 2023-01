Fascismo ieri e oggi: se ne parla sabato nella sede di Prc

Sabato alle 10 in via Goretti 29 presso la sede di PRC sarà presentato il volume, curato dal Dipartimento Antifascismo del Partito della Rifondazione Comunista, “Dodicesima disposizione” (Bordeaux edizioni, Roma 2022). All’incontro-dibattito parteciperà Rita Scapinelli, curatrice del libro e Roberto Cassoli, presidente di Anpi provinciale.

Il titolo riprende le disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione, e in particolare il

divieto di ricostituzione del partito fascista. Il libro attraversa tutta la storia del fascismo, italiano e non solo, suddividendola in tre tappe: il fascismo storico e la Resistenza (1919-1945), il neofascismo (1948-1990 circa), il fascismo del secondo millennio (Forza Nuova, Casapound), allo scopo di mostrarne la continuità e la pericolosità ancora attuale. Per questo nel testo viene ribadito che l’antifascismo non può allentare la guardia, ma deve evolversi secondo percorsi non soltanto di resistenza ma anche di proposta e di alternativa. Deve uscire dal celebratismo che lo ha fin troppo contraddistinto e deve saper essere parte di un più generale movimento in difesa e rappresentanza delle condizioni materiali di vita delle classi popolari.