Fase di Attenzione per Incendi Boschivi, Istruzioni per i Cittadini di Ferrara

È il comando provinciale dei vigili del fuoco a informare i cittadini che siamo entrati nella fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio. È stata quindi disposta l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi fino al 17 settembre compresi, che può essere prorogata in base all’andamento delle condizioni meteo climatiche. Da oggi le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite solo in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. Questi falò dovranno comunque essere spenti entro le 11. Vanno inoltre ricordati i numeri utili da chiamare, la telefonata è gratuita, in caso di avvistamento di un incendio boschivo. Se si vede fumo o fuoco bisogna immediatamente chiamare il 115. Se si notano comportamenti che possano portare a un incendio boschivo si chiama il 1515 al quale risponde l’Arma dei carabinieri forestali, infine è l’800841051 il numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali. c.c.