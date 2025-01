Fase interlocutoria per il futuro della Tollok: "Un advisor è al lavoro"

Fase interlocutoria per il futuro della Tollok di Masi Torello. L’advisor incaricato di trovare un nuovo soggetto interessato a rilevare l’azienda metalmeccanica, che prima della decisione di trasferire l’attività all’estero – Cina e India – dove il costo del lavoro è più contenuto, dava lavoro a 77 addetti e non attraversava una fase di crisi, non ha ancora trovato soggetti interessati. "L’advisor mi ha detto che è al lavoro da troppo poco tempo – afferma il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri (nella foto) – Sta sondando imprenditori o aziende interessate, serve altro tempo, c’è stato anche il Natale di mezzo. Oltre tutto l’assessore regionale Colla, che aveva seguito la vicenda fin dall’inizio, dopo le elezioni regionali è passato ad altro incarico in giunta, anche se ha promesso di seguire lo stesso la vertenza sindacale".

La Tollok di Masi Torello progetta e produce componenti di alta ingegneria, tra cui quelli per le pale eoliche. Dall’apertura della crisi alcuni addetti hanno trovato una nuova occupazione, gli altri sono in attesa che si sblocchi la situazione. Dall’accordo sottoscritto in Regione è previsto che tutto il personale sia pienamente occupato fino al 28 febbraio 2025: nel frattempo, viene sottolineato, si cercherà un investitore disposto a far ripartire l’attività rilevando l’intero sito per la cifra simbolica di un euro.

Nel 2014 la Tollok è stata acquisita dalla Rex Nord FlatTop, una multinazionale americana con sede a Milwakee, con siti produttivi in tutto il mondo, con 36 mila addetti, con un fatturato di 4 miliardi di dollari.

Franco Vanini