Fassino, uno show che lascia veramente di stucco

Caro Carlino

Mi ha molto impressionato l’esibizione dell’onorevole Fassino nel mostrare la propria busta paga, che rappresenta circa un terzo di quanto effettivamente intasca, esibendo poi le restanti documentazioni attestanti gli altri emolumenti nascosti – telefono, viaggi, distanza da Roma, ecceter – naturalmente esentasse. Le argomentazioni portate a suo discarico sono veramente puerili, ha affermato tra le altre cose che "la politica costa" e che tali emolumenti sono destinati a coprirne le spese. Gli vorrei far notare che un dipendente con un imponibile che ammonta alla cifra di 18.000 euro non percepisce un euro in più nonostante anche lui deve spostarsi per andare a lavorare, con le relative spese a suo carico, eppure percepisce uno stipendio netto di poco più di 1.100 euro mensili. Rifletta onorevole Fassino, se un datore di lavoro elargisse – usando le stesse voci dei suoi extra compensi - ai propri dipendenti compensi pari al doppio dello stipendio naturalmente esentasse, cosa gli succederebbe? Probabilmente rischierebbe il carcere.

Giancarlo Vicentini

***

FASSINO BIS

Uno show legato al caldo dei giorni scorsi, nemmeno poi così forte. Solo così posso definire la trovata dello stipendio di Fassino

g. b.