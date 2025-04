Fatima, la statua in elicottero

Oggi sarà un giorno importante per la comunità copparese, che si appresta ad accogliere la statua pellegrina della Madonna di Fatima, che sarà ospitata e custodita in città sino al 4 maggio prossimo. Tra le 16 e le 16.30 nel prato antistante il cimitero di via Certosa, la statua arriverà dal cielo a bordo di un elicottero, richiamando così l’apparizione di Maria agli occhi dei pastorelli nella località portoghese di Cova da Iria del 1917. Dal luogo di arrivo partirà la processione che raggiungerà il Municipio, per l’accoglienza della statua da parte delle autorità locali e per i discorsi celebrativi, prima di giungere alla chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo dove, alle 18, verrà celebrata la santa messa dall’Arcivescovo di Ferrara, Gian Carlo Perego.