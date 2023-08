Fatti e colpe Ma la vera sfida inizia adesso

di Cristiano Bendin

Non è che, alla fine di tutto, pagheranno solo i risparmiatori traditi o chi, tirato in ballo dall’inchiesta e poi scagionato, ci ha rimesso soldi, salute e reputazione? É possibile.

Alla domanda inziale, che si sono posti anche gli ’azzerati’, hanno tentato di rispondere nei giorni scorsi il presidente della Fondazione Estense Maiarelli e, nell’articolo qui accanto, il senatore Balboni. Ma, al di là di ogni valutazione di merito, ci sono alcuni fatti inoppugnabili da rimettere in fila: 1) quando, nel maggio del 2013, la banca fu commissariata, Carife aveva un patrimonio di 350 milioni di euro; 2) dopo due anni di commissariamento, quella somma risultò volatilizzata; 3) nel luglio 2013 l’assemblea dei soci, su proposta di Bankitalia, approvò l’intervento del Fondo interbancario (Fitd), per la ricapitalizzazione; 4) subito dopo iniziarono i pasticci interpretativi tra Ue e Roma sugli ’aiuti di Stato’ (qualcuno ricorderà la commissaria Vestager) e nel novembre 2015, con il tristemente noto ’decreto salvabanche’, il governo Renzi spazzò via Carife e, con essa, banche dalla storia diversa come la Popolare dell’Etruria, Banca Marche e Carichieti.

Vale la pena di ricordare che, qualche anno dopo, chiamata a deliberare sul caso Tercas - un’altra banca in crisi - la Corte di Giustizia Ue sentenziò che quelli utilizzati dal Fitd per garantire il rifinanziamento dell’istituto teramano "non erano aiuti di Stato". Quindi? La responsabilità del governo Renzi (di cui faceva parte il ferrarese Franceschini mentre Luigi Marattin era consiglere economico di Palazzo Chigi) è nelle decisioni prese; i silenzi e gli imbarazzi del Pd di allora - con l’unica eccezione dell’ex sindaco Tagliani - sono nelle cronache (i parlamentari della 17ª legislatura Bratti e Bertuzzi si attivarono solamente dopo l’azzeramento) mentre sulla gestione della Banca d’Italia parlano i numeri. La vera partita si gioca ora: oltre ai ristori, c’è il tema giustissimo di un risarcimento per Ferrara. Riuscirà la politica - oggi, nel concreto, il governo Meloni – a dare una risposta in tempi ragionevoli o assisteremo all’ennesimo fallimento e alle solite chiacchiere?