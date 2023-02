"Fatti e orari certi messi in dubbio dai giudici"

Prima di sbilanciarsi aspettano di leggere attentamente le motivazioni, ma ci sono alcuni aspetti di quel documento che proprio non vanno giù ai legali dei familiari di Pierpaolo Minguzzi, gli avvocati Luca Canella per la madre Rosanna Liverani, Elisa Fabbri per il fratello Giancarlo e Paolo Cristofori per la sorella Anna Maria. In un passaggio, ad esempio, la Corte parla di un delitto non a scopo estorsivo, ma di mafia. "Non c’è alcun elemento che sia mai emerso né dagli atti di indagine né dal dibattimento che possa ricondurre a un delitto di mafia – affermano i legali –. È una visione della Corte, ma non c’è alcun appiglio e alcun fondamento. Risulta difficile pensare che la mafia uccida ‘montando’ poi un pandemonio di dieci giorni di richieste estorsive. Così come è difficile credere che la mafia si sia servita di persone improvvisate, che agivano in maniera goffa". Ma non è tutto. Secondo i difensori di parte civile la Corte, "per dare giustificazione alle proprie conclusioni, sposta orari e fatti certi e mette in discussione dichiarazioni sulle quali non c’erano dubbi. Il tutto per far filare il proprio ragionamento".

