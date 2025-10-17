"Fattibello, soluzione che non penalizzi il basket"

Sull’impiego del palazzetto dello sport e della palestra Fattibello alle associazioni sportive Volley e Basket Comacchio, per la prossima stagione, il capogruppo Bruno Calderoni, la coordinatrice Tiziana Gelli e Michele Danese di Fratelli d’Italia, formulano una proposta per la possibile coabitazione delle due realtà sportive lagunari. Tuttavia prima sottolineano come "tutto questo avvenga dopo circa 30 anni, che le due squadre locali di Basket e Volley, coabitavano in maniera esemplare, nella stessa struttura da buoni amici". Sottolineano come la decisione sull’interruzione della collaborazione sia da addebitare al Comune, "comunicata con un provvedimento sull’albo pretorio a fine settembre".

Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni spiegano come dopo aver incontrato il presidente del Basket Comacchio, Enrico Luciani, "oltre al suo sfogo per i noti fatti, ha mostrato una nota trasmessa al Comune, nella quale elencava dettagliatamente i giorni e gli orari in cui la squadra di basket poteva allenarsi presso la palestra Fattibello e il palazzetto dello Sport, coabitando tranquillamente con la pallavolo".

La proposta era di poter avere a disposizione il martedì e il giovedì fino alle 18.30 anziché fino alle 20 e di recuperare le 4 ore lasciate al volley il sabato mattina. In questo modo la società cestistica riuscirebbe a far allenare il gruppo Esordienti, che altrimenti non saprebbe come gestire la situazione. Diversamente il presidente Luciani spiegava le difficoltà a "spiegare ai nostri quasi 50 tesserati, per lo più bambini, e alle loro famiglie, che non potranno più giocare a pallacanestro a Comacchio, già pronti a scendere in campo con entusiasmo".

Per questo motivo Fd’I, con Calderoni, ha presentato un’interrogazione a sindaco e assessore preposto, chiedendo di far luce sulla vicenda e dare una spiegazione logica, suggerendo una risoluzione in merito, all’utilizzo degli impianti sportivi alle due società. "O si trova una soluzione imminente e adeguata o c’è il forte rischio – sostengono – della scomparsa definitiva del basket a Comacchio. Purtroppo questo è il risultato delle politiche sportive messo in atto dall’attuale amministrazione, assecondare le richieste del volley e penalizzare il basket: due pesi e due misure. Anziché promuovere soluzioni al problema e investire nello sport, si fa di tutto per ostacolare - concludono - lo svolgimento di attività sportive sul territorio, senza accorgersi dei danni sociali che si stanno provocando ai nostri ragazzi".

cla. casta.