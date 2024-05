Fattura cinquanta milioni ed esporta anche in Cina Grandi Riso, azienda ferrarese, si distingue per la gestione diretta della filiera e la produzione di alta qualità. Con stabilimenti e magazzini ben strutturati, ha una capacità produttiva di 750 tonnellate al giorno e un fatturato in crescita che si avvicina ai 50 milioni, con il 10% proveniente dall'export in 35 paesi, inclusa la Cina.