"Fauna e acqua, Parco del Delta in salute"

Un Parco in buona salute, con numeri incoraggianti, ma che indicano ancora ambiti di studio per avviare politiche di conservazione degli ambienti naturali. Questo è ciò che è emerso nel corso del convegno ‘Le forme dell’acqua. Ricerche e monitoraggi nelle zone umide del Delta del Po’ che si è tenuto venerdì scorso alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. Un’iniziativa organizzata dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, e coordinata e introdotta dal suo direttore Massimiliano Costa. Dopo i saluti dell’assessore all’Ambiente del Antonio Cardi, il quale ha condiviso con l’Ente Parco la necessità e l’importanza della conoscenza, sempre più specifica, delle dinamiche ecologiche che ordinano gli ambienti naturali, e in particolare delle zone umide, sono seguiti interventi circostanziati che hanno delineato lo stato dell’arte delle stesse aree.

Sono 19.675 i fenicotteri censiti nel comprensorio di Comacchio il 10 agosto 2022, 4.011 le gru censite invece nei ‘dormitori’ (grandi gruppi di uccelli che si costituiscono per la notte) il 21 gennaio 2023: questi sono tra i dati più rilevanti delle attività di monitoraggio mensile svolte nell’ultimo anno da Asoer nel Parco regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, associazione presieduta da Roberto Tinarelli. Trentacinque, invece, sono le specie ittiche rilevate nella Valli di Comacchio (di cui 6 di interesse conservazionistico), che si confermano come una nursery delle specie in stato giovanile con una qualità delle acque in netto miglioramento grazie alle azioni di tutela applicate negli ultimi decenni, come ha spiegato Mattia Lanzoni (Università di Ferrara), impegnato nelle attività di monitoraggio dell’anguilla europea del progetto Lifeel finanziato dall’Unione Europea, mentre Michele Mistri dell’Università di Ferrara ha illustrato il progetto europeo Life Transfer, che si interessa della conservazione dell’habitat lagunare attraverso il ripristino delle praterie di piante marine.

Delle 10.000 piante vascolari presenti in Italia, il Parco del Delta del Po ne annovera 1.000 - nel Gran Bosco della Mesola nel 2022 ne sono state censite 480 - come ha riferito Renato Gerdol, (Unife) per presentare le ‘Specie vegetali minacciate nelle aree umide del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna’ coadiuvato negli studi da Lisa Brancaleoni e Marion Adelheid Wolf dell’Ateneo ferrarese.

Valerio Franzoni