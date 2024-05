Favori per ‘aggiustare’ i controlli: ex finanziere patteggia la pena

Ferrara, 16 maggio 2024 – Ha patteggiato un anno e cinque mesi di reclusione l’ex finanziere finito nella bufera per un presunto giro di favori in cambio dell’alleggerimento dei controlli o della distruzione di documenti compromettenti. La vicenda giudiziaria si è definita ieri mattina davanti al giudice Silvia Marini e al pubblico ministero Sveva Insalata. Già in precedenza, il militare aveva manifestato l’intenzione di arrivare al patteggiamento, visto anche il suo recente pensionamento. La pena è stata sospesa, sono state riconosciute le attenuanti generiche e non sono state applicate pene accessorie.

Il caso è scoppiato nel febbraio del 2023, quando al militare fu notificata la misura dell’interdizione per sei mesi dal suo incarico. Fu in quell’occasione che si apprese dell’inchiesta aperta dalla procura per il reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. Sotto la lente degli inquirenti finirono in tutto cinque episodi. I fatti al centro del procedimento prendono le mosse da un episodio dell’estate del 2022. Stando alla ricostruzione della procura, il militare sarebbe stato incaricato di svolgere una verifica su un’azienda edile della provincia. In questa circostanza avrebbe fatto intendere di poter agire in modo da ’sistemare’ o ‘alleggerire’ l’accertamento, distruggendo qualsiasi documento compromettente che gli fosse stato indicato. Avrebbe inoltre promesso di non approfondire alcune situazioni riguardanti soggetti che, a suo dire, avrebbero avuto un legame poco chiaro con la società. Per rafforzare quest’ultima richiesta, avrebbe mostrato un documento riservato alla persona con cui si stava relazionando quale referente dell’azienda edile per l’accertamento in questione.

Queste condotte, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero avuto lo scopo di indurre un funzionario della ditta a consegnare al militare alcuni capi di abbigliamento antinfortunistici (tute, scarpe, mascherine e occhiali protettivi), a chiudere un occhio di fronte al fatto che l’indagato si era impossessato di un cellulare aziendale e a promettergli, in due diverse occasioni, un iPad, un iPhone e una somma di denaro tra i 2.500 e i 3.000 euro.

L’indebita induzione non è però l’unica contestazione che viene mossa al sottufficiale. La procura lo accusava anche di aver mostrato al proprio interlocutore una segnalazione di operazioni sospette, un documento riservato di cui era in possesso proprio in funzione del suo incarico e che avrebbe presentato come un atto compromettente per l’azienda oggetto della verifica.