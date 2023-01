Favretti e l’Opera nell’800

Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’ascolto e Classica d’ascolto il sabato e la domenica alle 15.30, le presentazioni letterarie di Nero su bianco il giovedì alle 18.30 e le Guide all’ascolto per bambini il venerdì alle 17.30. Per l’undicesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme, l’Amf, in collaborazione con il Comune, assessorato Politiche giovanili, organizza una serie di incontri che hanno come temi la guida all’ascolto della musica classica. La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente, soprattutto alle nuove generazioni, l’attualità di una tradizione che troppo spesso viene a torto considerata d’élite o ‘anacronistica’, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale. L’appuntamento è alla domenica dalle 15.30 nell’aula magna Stefano Tassinari, Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57.

Il primo appuntamento della rassegna è per oggi alle 15.30 con ‘Ferrara all’Opera: il teatro Comunale nell’800’ a cura di Dario Favretti. Da anni legato professionalmente al Comunale, Favretti parlerà di quei primi anni dell’Ottocento in cui si assiste in Italia ad una grande fioritura dell’edilizia teatrale. Ogni città anche piccola si dota di un teatro e anche a Ferrara, nasce il nuovo teatro Comunale.