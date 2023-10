FdI accusa Comune di Comacchio: "Strade, buche, rifiuti e cani, questioni senza risposta"

Strade e proteste, Bruno Calderoni, consigliere Fdi, pronto a presentare ulteriori interrogazioni all’amministrazione. Fratelli d’Italia Comacchio punta il dito e lamenta in particolar modo le condizioni nelle quali versano le strade comacchiesi.

"Le nostre strade – afferma – sembrano un cantiere, è inammissibile che in estate ed in alta stagione si siano fatte cose che dovevano essere fatte in un altro periodo, così facendo avrebbero anche aiutato gli imprenditori. Per non parlare poi della situazione che riguarda i rifiuti nel nostro litorale. Inoltre vorrei portare all’attenzione dell’attuale amministrazione la condizione della Strada Rossonia, molto pericolosa ed ad altissimo tratto di incidentalità. Ogni tanto qualcuno finisce nel canale. Più volte abbiamo esposto il problema, possibile che nessuno si sia accorto che occorre un guard rail? Non servono grandi lavori e grandi manifesti se poi non si è capaci di provvedere alla sicurezza dei nostri concittadini al volante. Se si prosegue su quella strada, fino ad arrivare all’ospedale ci si accorgerà che l’attraversamento pedonale del nosocomio stesso, non è regolato né da semaforo né da agenti. Ciò comporta che i poveri anziani che si recano lì per visite o altre necessità, devono percorrere le strisce di corsa per non restare investiti dalle auto. Sarebbe bello che qualcuno ponesse rimedio a tutto ciò". Il consigliere aggiunge: "Visti i numerosi incidenti è ora che qualcosa si smuova". Come ultimo punto il partito di Fdi presenterà anche la richiesta di poter avere un pronto soccorso per i cani, visto l’elevato numero nel territorio e l’assenza di un’accurata assistenza per loro in caso di necessità. Tutte questioni sul tavolo dell’amministrazione comunale.

Jasmine Belabess