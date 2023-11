Fd’I al congresso: Balboni succede a Malaguti

È il giorno del passaggio del testimone. Fratelli d’Italia entra oggi nel vivo del congresso provinciale e, in serata, si saprà il nome di colui che succederà nell’incarico a Mauro Malaguti, deputato meloniano e presidente provinciale uscente. La tabella di marcia è serrata. Si inizia alle 9, all’hotel Astra, con l’apertura da parte della presidente del congresso Grazia di Maggio (deputata di Fd’I, designata dal partito a coordinare i lavori). Dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza, si parte con i primi interventi da parte degli ospiti in sala. A seguire, è previsto l’intervento del candidato presidente (unica candidatura presentata) – l’assessore Alessandro Balboni – e del presidente uscente, Malaguti.

I numeri. Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti al partito entro il 30 settembre di quest’anno. E, stando agli ultimi dati forniti da Fd’I, si parla di oltre mille aventi diritto da tutta la provincia. Oltre al presidente provinciale, dal congresso usciranno i venti componenti del direttivo provinciale. Per due terzi si tratterà di persone elette nel corso della mattinata, mentre un terzo saranno nominati direttamente dal presidente. Al di là dello spoglio delle schede, il programma dell’appuntamento congressuale prevede che la chiusura sia affidata al senatore di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato, Alberto Balboni. "In politica, come nella vita – dice Malaguti – ci sono passaggi obbligati, dettati prima di tutto da un fattore anagrafico. Io appartengo alla generazione di coloro che sono cresciuti nella destra di Giorgio Almirante. Oggi è giusto che subentrino, nel solco degli stessi valori, ragazzi giovani e preparati con tante energie da profondere al servizio della nostra comunità politica". "Siamo sopravvissuti ai comunisti, ai democristiani, ai socialisti e perfino ai grillini – chiude con una battuta il deputato – non solo grazie al forte ancoraggio alle nostre radici, ma anche grazie alla guida di Giorgia Meloni, che è una statista il cui primo obiettivo è restituire dignità al popolo italiano".