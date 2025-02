Fd’I al congresso,. Nicola Fanini si candida alla presidenza

La stagione congressuale di Fratelli d’Italia si apre anche ad Argenta. Il Circolo argentano convoca iscritti e simpatizzanti per rinnovare i suoi vertici in occasione del congresso comunale, che si terrà sabato 1° marzo alle 15 nel Centro Culturale Mercato, in piazza Marconi. "Come ogni realtà associazionistica, ma ancor più come ogni movimento politico che si pone in un contesto democratico e di confronto – spiega Nicola Fanini (nella foto), attuale coordinatore argentano di Fratelli d’Italia – anche per noi è arrivato questo importante momento. Il congresso per una sezione locale come la nostra, che vanta di essere la seconda realtà della provincia per numero di iscritti dopo Ferrara, non può che rappresentare l’occasione principale per scambiarsi idee e rapportarsi con chiunque voglia contribuire e partecipare. Saremo chiamati a eleggere la figura del coordinatore e altri sei dirigenti, che faranno parte del coordinamento comunale. Un punto importante guardare le sfide che ci attenderanno con una classe dirigente forte". In rampa di lancio alla guida del partito di Giorgia Meloni ad Argenta lo stesso Nicola Fanini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: "Sono invitati tutti gli iscritti, ma anche i simpatizzanti non iscritti, tutti coloro che vogliono partecipare a questo momento sono i benvenuti. Inoltre, avremo l’onore di ospitare, oltre al senatore Alberto Balboni, che presiederà il congresso, anche personalità del mondo esterno a Fratelli d’Italia, esponenti della società civile, del mondo economico e associativo. Insomma, una grande occasione di confronto e lavoro".

f.v.