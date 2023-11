Fd’I, Balboni presidente: "Forte responsabilità"

Di Giorgio in Giorgia. Con la "fiamma nel cuore e nel simbolo". Dal pulpito dell’hotel Astra, il senatore Alberto Balboni mentre parla agita le mani al cielo come a costruire il perimetro di una responsabilità della quale idealmente investe la platea: "Ridare dignità all’Italia, ciò che sta facendo la nostra premier". Il Giorgio dell’inizio è Almirante, il leader del Movimento Sociale. "La mia generazione viene da lì, ma è giusto che ora subentrino i giovani". Il deputato meloniano Mauro Malaguti nel suo intervento di commiato consegna all’assessore Alessandro Balboni – unico candidato e vincitore del congresso provinciale (presieduto da Grazia Di Maggio), che l’ha designato come presidente – uno "zaino molto pesante. Di valori, di esperienze, di passione. Sono certo che sarà il grado di reggerne il peso". Il padre, Alberto, al momento del passaggio di consegne è commosso, benché all’aspetto emotivo, subentri ben presto la vis polemica da campagna elettorale. "La sinistra, monsignor Perego e l’avvocato Fabio Anselmo – scandisce il presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato – ci stanno attaccando per l’ipotesi della realizzazione del Cpr in città. Peccato che si siano dimenticati che i Cpr sono stati istituiti dai loro governi e che fino a ora sono stati gestiti da loro".

C’è di più. "Proprio l’altro giorno – prosegue – ho incontrato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il quale mi ha confermato che su Ferrara è in corso un’istruttoria tecnica da parte dei prefetti, coordinati da quello del capoluogo, nulla di più". Anche qualora l’ipotesi dovesse prendere forma, Balboni tiene a chiarire un punto. "Nei Cpr – spiega – ci finiscono le persone pericolose per la collettività e che devono essere rimpatriate. La permanenza nei centri, è stata prolungata da questo governo a 540 giorni". "La sinistra vuole fare la campagna elettorale su questo? – chiede il senatore all’assemblea –. Bene, la faccia. Ma siano chiari: la loro soluzione è l’accoglienza indiscriminata, mentre la nostra è quella di rimpatriare chi è pericoloso per i ferraresi". L’assessore Balboni premette, nel suo intervento, di aver mosso i primi passi nell’attivismo giovanile "a quattordici anni". "Fratelli d’Italia – scandisce il neo presidente provinciale – non è un partito. È una famiglia, una comunità di valori. Noi crediamo ancora in ciò che facciamo, forti di una responsabilità, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali sia locali che europei, davvero straordinaria: la svolta conservatrice. O la conferma del centrodestra, laddove già governiamo". "Diventare assessore dopo 74 anni di malgoverno della sinistra – scandisce l’assessore guardando in faccia i rappresentanti delle categorie seduti in platea e intervenuti nel corso dei saluti (da Ascom a Coldiretti, passando per Cna, Confartigianato, Cia e Conflavoro) – è stata un’esperienza entusiasmante ma durissima. Ma siamo riusciti a cambiare Ferrara. Lavoriamo per continuare questo processo, anche con l’aiuto della squadra di valenti giovani di cui sono particolarmente orgoglioso".