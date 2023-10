Fd'I, bilanci e prospettive a Ferrara: un evento regionale verso le amministrative

Domenica Ferrara ospiterà l’evento regionale di Fratelli d’Italia ‘L’Italia vincente, un anno di risultati’ che, spiegano gli organizzatori, "si preannuncia come uno dei più attesi eventi politici organizzati nella città estense, sia per trattare di temi nazionali ma anche per le ricadute sulla città a meno di un anno dalle amministrative". Durante l’evento, che aprirà i battenti alle 9 all’hotel Astra in viale Cavour 55, si racconterà la storia di Fd’I nato come un piccolo partito dalla passione dell’attuale premier Giorgia Meloni e dei militanti che l’hanno accompagnata fino alla guida della Nazione. Nel 2012 veniva fondato Fratelli d’Italia a poche settimane dal voto e lo scorso anno, dopo un decennio, i cittadini italiani lo hanno scelto, proseguono gli organizzatori, "per governare l’Italia e ridarle dignità, speranza e un futuro migliore".

"Sono felice di avere l’opportunità di ospitare l’evento regionale di Fratelli d’Italia a Ferrara, che negli ultimi quattro anni abbiamo amministrato con importanti risultati insieme alla coalizione di centrodestra dopo oltre settant’anni di mala amministrazione di sinistra. Sarà un’occasione per tirare le somme sul primo anno di governo, ripercorrendo i successi raggiunti e gli obiettivi futuri dell’esecutivo Meloni il cui unico obiettivo è aiutare gli italiani e risollevare la nostra Nazione". Tra gli ospiti annunciati ci sono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento video alle 11, il viceministro delle infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami (nella foto), il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, il coordinatore regionale di Fd’I Michele Barcaiuolo, il capogruppo di Fd’I in Consiglio comunale a Bologna Stefano Cavedagna e il presidente della Commissione affari costituzionali Alberto Balboni.

Oltre al bilancio a un anno delle elezioni, "che tra gli obiettivi raggiunti vede anche varato un taglio di sette punti sul cuneo fiscale, la crescita record del numero di occupati e la sostituzione del reddito di cittadinanza con misure sociali più eque, si accenderanno i riflettori sul ruolo degli enti locali nelle scelte della maggioranza. Infatti quest’anno – concludono gli organizzatori dell’evento di domenica – a Ferrara, come in tante città e comuni dell’Emilia Romagna, i cittadini si ritroveranno a dover fare una scelta: la maggioranza alla guida della loro città".

re. fe.