"Fd’I cresce, sul territorio oltre 110 tessere"

Fratelli d’Italia cresce anche sul territorio centese superando i 110 tesserati. "Sono davvero entusiasta del risultato raggiunto da Fratelli d’Italia in tutta la Provincia, in particolar modo a Cento dove abbiamo superato quota 110 tesserati – afferma il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Cento Alessandro Guaraldi –. Questo successo è sicuramente merito di Giorgia Meloni e dei nostri esponenti nazionali, ma devo ringraziare anche tutto il nostro coordinamento. Persone che si sono messe in gioco per ottenere questo importantissimo risultato, in particolar modo Francesca Caldarone, Luca Parmeggiani, Roberto Tassinari e il presidente onorario Cesare Govoni, i quali non si sono mai risparmiati per le varie attività sul territorio. Questo 2023 ci ha portato sempre più a contattato con la cittadinanza".