Fd’I e i sindacati di Polizia. Il nodo alloggi di servizio: "Via a tavoli di lavoro"

Fratelli d’Italia ha incontrato, ieri nella propria sede di via Cassoli, i rappresentanti dei poliziotti della Provincia di Ferrara alla presenza del senatore Alberto Balboni, dell’Assessore Alessandro Balboni e due dei candidati al consiglio comunale di Ferrara Iolanda Madeo, promotrice dell’evento, e Gianpaolo Zurma. Sull’appuntamento hanno partecipato i sindacalisti della Polizia di Stato, Stefano Parziale segretario Provinciale del Siulp, Fabio Toscano segretario regionale del Coisp e Massimiliano Caputo Rosa segretario provinciale del Silp Cgil. Diversi i temi trattati con la finalità di definire le questioni che riguardano i poliziotti in servizio nel territorio estense. In particolare la necessità di trovare soluzione alla difficile problematica alloggiativa che attanaglia gli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

"La mancanza di alloggi di servizio e la difficoltà nel reperire occasioni abitative, in un mercato quasi saturo – spiega Fd’I in una nota – spinge i poliziotti, appena possibile, ad abbandonare la città per trovare altrove soluzioni per loro più confacenti ed adeguate. Non si attua quel radicamento ed affezione al territorio che, in tema di sicurezza attiva, ben servirebbe alla cittadinanza. La proposta di Fratelli d’Italia è quella di attuare dei tavoli di lavoro per sviluppare politiche abitative finalizzate all’assegnazione a favore degli uomini in divisa di alloggi in convenzione sviluppando progettualità di sicurezza diffusa e indiretta, secondo un modello già attuato in altre città Emiliano-Romagnole. L’intento è di definire un piano coordinato tra i diversi operatori del settore immobiliare a cui prospettare il problema. Sollevata dalle sigle sindacali la speranza, a lungo periodo di attuazione, di una nuova sede, più moderna ed efficiente, per la Questura di Ferrara".

Ulteriore elemento di analisi l’opportunità, quale garanzia di sicurezza per i cittadini verso atti criminali, di "ampliare ulteriormente ed adeguatamente la vigilanza del territorio attraverso sistemi di controllo passivo, quali telecamere, nonché, in maniera prodromica, procedere ad una generale miglioria dell’illuminazione pubblica, per finalità deterrente, in particolare nella prima periferia e nelle frazioni". Agli interventi dei diretti interessati sono seguiti quelli dei diversi cittadini.