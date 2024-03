Fd’I e il nodo migranti: "Accordi con i Paesi, così limitiamo i morti. Il Cpr? Mai in Emilia"

Non lo nomina mai. Anzi, lo chiama "l’innominato", che richiama un po’ il personaggio manzoniano. In realtà, è il modo con cui il senatore Alberto Balboni si riferisce all’arcivescovo Gian Carlo Perego nel corso dell’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Non a caso, il tema di partenza è l’immigrazione. La sala del palazzo della Racchetta è stipata. Il senatore – prima di entrare nel vivo, parlando del Cpr – fa una premessa metodologica e concettuale che si sostanzia nella "differenza di approccio tra il nostro modo di affrontare la questione migratoria e quello della sinistra". Secondo il presidente della Commissione Affari Costituzionali a Madama lo spartiacque è molto chiaro: "Noi stiamo firmando accordi con i Paesi di partenza, per limitarle e di conseguenza diminuire i morti in mare – scandisce –. La sinistra e “l’innominato“, invece, vorrebbero accoglierli tutti. Ottocento milioni di persone pronte a partire dall’Africa".

Accanto a lui, al tavolo, ci sono Alessandro Balboni, presidente provinciale del partito, Chiara Scaramagli, coordinatrice comunale, il candidato alle europee Stefano Cavedagna e il deputato Mauro Malaguti. Per corroborare ogni sua affermazione, Balboni agita in aria un dossier di alcune pagine da cui legge numeri per poi trarre le considerazioni. Un lungo excursus sui decreti Lamorgese e sui "fallimenti della sinistra nella gestione dei flussi: va bene soccorrere chi è in difficoltà, ma non possiamo metterci al servizio degli scafisti".

Poi i numeri. Prima quelli "misurati da me", poi quelli forniti dal Ministero dell’Interno. "Alla manifestazione contro il Cpr di qualche giorno fa – enuncia Balboni – i partecipanti non erano più di trecento". A questo punto, in sala, si alza una militante di Mediterranea Saving Humans che contesta, seppur garbatamente, il senatore. Brusio. "Per fortuna sono loro i democratici", ironizza qualche meloniano in sala. Si riprende: il piatto forte è il Cpr. "La sinistra – rimarca Balboni – continua a dire che siamo stati vaghi sul Cpr. In realtà, in risposta all’interrogazione dei dem a Roma, è intervenuto l’amico sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. Escludendo che l’Emilia-Romagna e, dunque, Ferrara, siano coinvolte dalle prossime realizzazioni dei Cpr. Come ho detto più volte: non ci sono le condizioni per realizzare il Cpr a Ferrara. Tra le altre cose, sarebbe troppo vicino al centro abitato. Fermo restando che, dati alla mano, dei 539 ospiti dei Cpr in italia, 195 sono stati classificati come socialmente pericolosi". Chiude a mo’ di battuta: "Il Cpr si farà a Ferrara solo se vincerà il centrosinistra".

Malaguti riprende il discorso del senatore, spiegando che la sinistra oppone ai "nostri numeri, solo demagogia. Ma penso che nessuno, tra i ferraresi, voglia tornare indietro. Noi portiamo contenuti, loro portano la contrapposizione ideologica. Per questo è fondamentale, anche alle Europee, votare Fd’I". "Ci candidiamo in Europa anche per continuare a portare avanti la politica estera questo Governo – chiude Cavedagna – che in così poco tempo dal suo insediamento ha ottenuto importanti risultati. Non possiamo più permetterci che in Europa vengano prese scelte così penalizzanti per l’interesse nazionale italiano, ed è per questo che vogliamo andare in Europa: cambiarla con le nostre idee e le nostre proposte".

f. d. b.