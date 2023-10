Fd’I in collegamento con Meloni. Evento regionale coi parlamentari

Si apre questa mattina, all’Astra Hotel di viale Cavour, in città, l’evento regionale di Fratelli d’Italia ’L’Italia vincente, un anno di risultati’. All’ordine del giorno sia temi nazionali, legati all’attività del governo Meloni, che cittadini, a meno di un anno dalle amministrative. I lavori inizieranno alle 9 con gli interventi di Mauro Malaguti, coordinatore provinciale di Fd’I Ferrara e deputato; Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale Fd’I Emilia-Romagna e senatore; Alberto Balboni, senatore e presidente della commissione Affari costituzionali.

Alle 9.30, per parlare dei risultati ottenuti in un anno al Parlamento, interverranno la senatrice Marta Farolfi (ambiente ed energia); l’onorevole Fabio Pietrella (Made in Italy) e l’onorevole Beatriz Colombo (imprese e mondi produttivi). Alle 10,il vice ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Galeazzo Bignami sarà intervistato dal vice direttore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini. Alle 11 è previsto un intervento in video collegamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (contemporaneamente con altre manifestazioni in tutta Italia). Alle 12, infine, un focus sugli enti locali (’Come il governo nazionale incide sul territorio: il ruolo degli enti locali nelle scelte della maggioranza’). Il confronto tra i parlamentari e gli eletti sarà invece introdotto la capogruppo Fd’I di Bologna Stefano Cavedagna.

"Sono felice – commenta Balboni – di avere l’opportunità di ospitare l’evento regionale di Fratelli d’Italia a Ferrara, che negli ultimi quattro anni abbiamo amministrato con importanti risultati insieme alla coalizione di centrodestra dopo oltre 70 anni di mala amministrazione di sinistra. Sarà un’occasione per tirare le somme sul primo anno di Governo, ripercorrendo i successi raggiunti e gli obiettivi futuri dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni il cui unico obiettivo è aiutare gli italiani e risollevare la nostra Nazione".

re. fe.