Fd’I inaugura la nuova sede

L’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia in Corso Guercino 51a stata anche occasione per una conferenza sui primi cento giorni di governo Meloni toccando anche argomenti locali. Hanno dunque partecipato i Senatori Alberto Balboni e Michele Barcaiuolo, l’onorevole Mauro Malaguti e il viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami che ha parlato anche di Cispadana, spiegando i vari passaggi istituzionali che sono in corso per poter arrivare all’assegnazione del bando entro il 2024. E non sono mancatigli attacchi al Comune centese. "Inizia a sgretolarsi la giunta con le dimissioni della vicesindaco – dice il consigliere Alessandro Guaraldi – e aggiungono ben due assessori, nonostante parlino di problemi al bilancio così gravi da spegnere le luci la mattina lasciando al buio e senza sicurezza la città. Manca programmazione e lungimiranza e combattiamo contro un’amministrazione sempre più a sinistra che aumenta le tasse e il debito". E aggiunge la capogruppo. "Un’amministrazione che professava cambiamento ma che invece non ha messo a posto ancora nulla – ha detto Francesca Caldarone – Avevamo tentato di essere costruttivi mettendo a disposizione conoscenze e tempo ma abbiamo ricevuto porte in faccia, mai considerati nonostante il nostro 35% alle elezioni. Non bisogna assumere 25 dipendenti e poi spegnere le luci per risparmiare mettendo in pericolo le persone".

l.g.