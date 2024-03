Fd’I inaugura la nuova sede

Stamattina alle 11 inaugura la nuova sede elettorale di Fratelli d’Italia in corso Martiri della Libertà 53. A tagliare il nastro saranno il senatore Alberto Balboni, il viceministro Galeazzo Bignami e il sindaco Alan Fabbri. Anche in vista delle elezioni amministrative, Fratelli d’Italia apre un nuovo punto di ascolto dei cittadini. "Abbiamo scelto una posizione strategica, un punto di passaggio nel cuore di Ferrara – afferma il presidente provinciale di Fd’I Alessandro Balboni –. L’obiettivo è il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini sul futuro della nostra città, un punto d’ascolto per tutti i ferraresi".