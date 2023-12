FdI, inaugurata la nuova sede. Balboni: "Dubbi su Bertarelli"

Inaugurata ieri con un brindisi, la nuova sede del Circolo Fratelli d’Italia di Lagosanto, al civico 50 di piazza Vittorio Veneto. L’apertura è avvenuta dopo l’incontro pubblico organizzato dal partito, nella sala consiliare del Municipio di Comacchio, che è stato introdotto dal vice coordinatore provinciale per il Basso Ferrarese Bruno Calderoni, dall’avvocato Gianluca Bonazza affiancato da Fabrizio Bellini, alla presenza del senatore Alberto Balboni. L’avvocato Bonazza ha evidenziato come la nuova sede voglia rappresentare una ‘casa’ per i cittadini, dove scambiarsi, condividere idee e progetti, costruire, e ha ringraziato innanzitutto il senatore Balboni per la partecipazione all’appuntamento e "Fabrizio Bellini, senza il cui impegno tutto questo non sarebbe stato possibile, e che non smette di spendersi per la comunità". La parola è poi passata al senatore Balboni che ha affrontato diverse tematiche di carattere nazionale, non risparmiando critiche ad un "Centrosinistra in stato confusionale" e rimarcando i risultati raggiunti dal Governo Meloni. All’incontro erano presenti il sindaco Cristian Bertarelli e il suo vice Giacomo Esposito come uditori. Il senatore Balboni, oltre a ringraziarli per la presenza, si è direttamente rivolto al primo cittadino, affermando che "al momento, non siamo convinti di sostenere la sua ricandidatura. Credo che a Lagosanto occorra innestare una marcia in più. Ma non è questo il momento di aprire l’argomento", anticipando che verrà nominato un portavoce di FdI che si confronterà con le altre forze della coalizione di Centrodestra in vista del prossimo appuntamento con le elezioni comunali.

v.f.