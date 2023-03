Fd’I incontra gli iscritti locali Pancaldi debutta come referente

Fratelli d’Italia, forte di aver raggiunto a Bondeno il 30% dei consensi alle ultime elezioni politiche, ha organizzato per domani, alle 10.30, alla Sala 2000 di viale Matteotti, un incontro pubblico sui principali temi affrontati dal Governo di centro-destra presieduto da Giorgia Meloni nei primi mesi di attività e delle azioni adottate e che si intenderanno adottare per affrontare le principali problematiche a livello nazionale ed internazionale. Interverranno l’onorevole Mauro Malaguti, eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Ferrara e il Senatore Alberto Balboni riconfermato al Senato ed eletto Presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

"L’incontro – spiegano - sarà anche occasione per discutere delle prospettive del partito a livello locale". Alberto Balboni è stato il candidato più votato nel comune. E’ il debutto ufficiale anche di Luca Pancaldi come referente locale del movimento: "Sarà la prima tappa di un percorso che porterà il movimento a radicarsi ulteriormente sul territorio – sottolinea -. Ci rivolgiamo in primis a questa importante fetta di elettorato che si riconosce nel programma politico di Fdi, senza però escludere nessuno - aggiunge - affinché si possa costituire anche a Bondeno un gruppo di persone motivate, rappresentanti delle varie componenti della società, in grado di confrontarsi sui principali temi locali e di ricercare valide soluzioni da proporre agli organi eletti". All’incontro interverrà anche l’assessore alle attività produttive e alla promozione del territorio del comune di Bondeno, nonché coordinatore comunale di Fdi Bondeno, Michele Sartini che illustrerà i risultati raggiunti dall’Amministrazione comunale. Per l’occasione si apre il tesseramento per l’anno 2023 a Fratelli d’Italia.

cl.f.