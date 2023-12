Fd’I, iscrizioni in grande crescita: "Convinti al fianco di Azzalli"

"Fratelli d’Italia Argenta porta con sé un anno di grandi successi e importanti battaglie" commenta il responsabile argentano Nicola Fanini a bilancio del 2023, "concludiamo quest’anno consapevoli di aver veramente fatto nostre tante cause e azioni per il bene degli argentani. Gli argomenti che abbiamo toccato e di cui ci siamo occupati sono davvero tanti, dalle politiche legate alla criminalità locale, che ancora vogliamo sottolineare come questa amministrazione poco si prodighi contro il degrado urbano, e anche i fatti di cronaca degli ultimi giorni ne sono un esempio, al continuo stare a fianco dei cittadini in azioni come la salvaguardia del Parco Melvin Jones, per cui continuiamo a ringraziare il comitato locale per il grande lavoro che sta portando avanti. Dalla battaglia contro l’impianto fanghi a Portoverrara, che coinvolge anche l’Argentano, alle tante lotte a fianco dei commercianti locali". E’ il bilancio di fine anno di FdI made in Argenta. Fanini poi evidenzia la scelta di appoggiare la candidatura a sindaco di Gabriella Azzalli: "E’ l’unica possibile e concreta alternativa al malgoverno targato Pd, e di cui ogni giorno siamo sempre più convinti dell’ottima scelta fatta, con una candidata argentana che conosce davvero il territorio. Oltre a tutto questo rimarchiamo però i successi raggiunti, trovandoci con un Circolo in estrema salute e un numero di iscrizioni in aumento".

Franco Vanini