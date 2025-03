Fd’I, l’assemblea incorona Fanini: "Grazie a Gaiani"

Sono stati eletti per acclamazione Nicola Fanini (nella foto) quale coordinatore comunale e i sei membri elettivi del coordinamento: Luca Gaiani, Cinzia Gaiani, Antonella Mazzini, Rino Crovetti, Marco Negretto e Valeriano Giglioli. E’ il risultato del congresso di Fratelli d’Italia, che si è svolto sabato scorso ad Argenta; la squadra sarà ultimata nei prossimi giorni con i quattro componenti nominati da Fanini. L’assemblea è stata molto partecipata, con oltre 110 persone. Ad aprire l’intenso pomeriggio i saluti istituzionali del sindaco Andrea Baldini e del presidente della Provincia di Ferrara, Daniele Garuti. Dopo gli interventi del terzo settore e delle associazioni di categoria, hanno preso parola gli alleati Michele Grilanda per Forza Italia e, per Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, che ha commentato come "il tragitto che ci unisce come alleati ci porterà lontano con delle soddisfazioni. Noi siamo l’alternativa e le condizioni per farcela ci sono tutte". È poi arrivato il turno di Nicola Fanini, candidato unitario alla carica di coordinatore. "Fratelli d’Italia ad Argenta si è sempre caratterizzata per le battaglie fatte a fianco dei cittadini. In consiglio comunale vogliamo essere la voce degli argentani, per cui ci mettiamo a piena disposizione in un Comune dove da anni chi lo governa ha smesso di essere dalla parte dei cittadini per salvaguardare interessi di parte. Noi interessi simili non ne abbiamo, noi possiamo guardarvi negli occhi". Le ultime battute sono state lasciate al senatore Alberto Balboni, che ha presieduto tutto il Congresso: "In provincia di Ferrara contiamo più di 1200 iscritti e più di 100 amministratori. L’entusiasmo e la fiducia in noi è ai massimi livelli proprio perché il nostro lavoro porta a risultati che i cittadini percepiscono".

Franco Vanini