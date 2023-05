FdI: "L’automedica deve rimanere a Copparo"

COPPARO

Il circolo territoriale di CopparoRiva del Po di Fratelli d’Italia manifesta la propria contrarietà alle scelte dell’Azienda Usl di Ferrara nel voler spostare a Cona l’unica automedica presente sul territorio copparese ed esprime piena solidarietà al sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni (foto) che ha deciso di opporsi a tale scelta. "Crediamo che il mantenimento nel nostro territorio di un servizio importante come questo sia fondamentale a prescindere da qualsiasi calcolo statistico-economico, come invece ritiene l’Azienda Usl di Ferrara – affermano dal Circolo territoriale di Fd’I -. Bene ha fatto il sindaco Pagnoni a sottolineare che la rapidità di intervento in certi casi può salvare la vita. E se anche si trattasse di una sola persona, noi ne saremo felicissimi".

Da parte dei componenti dei componenti locali del partito, viene riportato anche un ulteriore aspetto: "Grazie alla ‘razionalizzazione’ della sanità fatta dalla Regione Emilia-Romagna, il territorio Copparese ha già subito importanti modifiche, in peggio: dapprima l’ospedale è diventato Casa della Salute, poi ci hanno tolto il Primo soccorso, poi ci hanno tolto l’H12", e ancora "non abbiamo più la risonanza, e la radiologia non è aperta al pomeriggio". Infine, il Circolo territoriale di Fd’I "si fa portavoce di un disagio della popolazione che purtroppo invecchia e ha sempre più bisogno di trovare i servizi sanitari vicino a casa. Le promesse dei See and Treat, il flow manager e il bed manager poco hanno a che fare con l’automedica, che interviene solo in caso di codici rossi". In conclusione, dal Circolo rimarcano la loro contrarietà allo spostamento dell’automedica: "Non si può ‘giocare’ sulla pelle dei cittadini: la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Se il sindaco di Copparo sarà costretto a incatenarsi all’automedica, non sarà solo. Noi saremo con lui".