Ferrara
CronacaFd’I: "Ponte sul Volano. Anche il Comune faccia la sua parte"
8 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
Fd’I: "Ponte sul Volano. Anche il Comune faccia la sua parte"

Sulla questione del nuovo ponte sul Volano, intervengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia Tiziana Gelli, Dario Gabbari e il consigliere...

Il consigliere regionale Fausto Gianella

Il consigliere regionale Fausto Gianella

Sulla questione del nuovo ponte sul Volano, intervengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia Tiziana Gelli, Dario Gabbari e il consigliere regionale Fausto Gianella, che, a seguito dell’incontro col presidente della Provincia, chiedono chiarezza e senso di responsabilità anche da parte dell’amministrazione comunale di Comacchio.

Spiegano i rappresentanti di Fratelli d’Italia: "Comprendiamo le difficoltà della Provincia che, come ente di secondo livello, dispone di risorse limitate e vincolate. Tuttavia, non possiamo ignorare che i cittadini della zona, molti dei quali contribuiscono al bilancio comunale di Comacchio e Codigoro anche attraverso il pagamento di tasse e imposte sulle seconde case, hanno diritto a un servizio sicuro ed efficiente per il collegamento sul Volano".

Secondo FdI, è il Comune di Comacchio che oggi deve farsi carico di individuare una soluzione che possa garantire ai residenti e ai villeggianti la possibilità di collegare i due paesi, anche in forma temporanea. Sottolineano Gianella, Gelli e Gabbari: "Il sindaco Negri non può fare scena muta in un’occasione come quella. È necessario che si assuma la responsabilità verso i propri cittadini, valutando anche l’ipotesi di un traghetto o di altre forme alternative di passaggio fino alla ricostruzione del ponte".

I rappresentanti del partito concludono: "Siamo pronti a interloquire con tutti i livelli istituzionali per trovare una soluzione condivisa. Risulta però doveroso che chi incassa le tasse dei cittadini si faccia carico anche delle loro necessità più urgenti".

