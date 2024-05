Fd’I presenta la sede e la squadra: "Governeremo nel baluardo del Pd"

Il senatore Alberto Balboni ha tenuto a battesimo ieri mattina la sede elettorale e la squadra dei candidati di Fratelli d’Italia. Nella centralissima sede di via Mazzini ha preso parte all’iniziativa un buon pubblico e il candidato sindaco Gabriella Azzalli. "Abbiamo sempre creduto nella candidatura di Gabriella Azzalli – ha sottolineato Nicola Fanini, capolista e vicesindaco in pectore in caso di successo elettorale –, rappresenta la voglia di cambiamento che si avverte e si respira ogni giorno di più". Si tratta di nove uomini e sette donne, rappresentative di tutto il territorio comunale, frazioni comprese. In lizza Cinzia Gaiani, sorella di Cesere Gaiani, lo storico leader della destra made in Argenta; poi Gianni Stirpe, consigliere comunale uscente della Lega, che ha lasciato il Carroccio per abbracciare Fratelli d’Italia; Alessandra Spondelli, Marco Negretto, Andrea Caprotti (presidente del circolo di Fd’I), Luisa Passarini, Tiziano Lovato, Ivana Zanghirati, Cinzia Crovetti, Alessandro Tramarin, Federica Mainardi, Roberto Giuliani, Leonardo Velsi. Al fianco di Gabriella Azzalli si è schierata l’intera opposizione, ma il partito più importante è Fratelli d’Italia. "Non abbiamo mai reclamato la candidatura a sindaco – ha evidenziato il senatore Balboni –, abbiamo individuato un candidato che ha le qualità per intercettare consenso e ben governare, nel baluardo provinciale della sinistra".

Gabrella Azzalli si è commossa durante il suo intervento: "Amo profondamente questo territorio e la sua gente. Ho deciso di ripropormi nel settembre scorso su sollecitazione dei cittadini. Ci sono i presupposti per l’impresa e interrompere 72 anni ininterrotti di potere di una stessa parte". Azzalli poi ha messo i puntini sulle i riguardo il provvedimento adottato da Soelia a fine legislatura: "Il contratto per il rinnovo della pubblica illuminazione rappresenta un salasso inconcepibile per le tasche dei cittadini, che si troveranno a pagare a una società esterna 21 milioni per un investimento di 4 milioni su un impianto che ne vale 2,5 e che acquisiremo solo nel 2045. Altri Comuni a noi vicini hanno effettuato l’investimento in proprio e l’hanno ripagato con il solo risparmio energetico. Il sovraprezzo richiesto agli argentani non trova alcuna giustificazione, ma sono stata facile profeta nell’immaginare che questo contratto si sarebbe collegato alla vendita delle reti gas".

Franco Vanini