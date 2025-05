Fd’I: "Senza sicurezza non c’è libertà"

"I cittadini hanno il diritto di muoversi in sicurezza per andare a scuola, al lavoro, a una visita medica". Non ha dubbi Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha parlato a Bondeno del Decreto Sicurezza. "L’impianto – dice – si basa sulla volontà di ridare ai cittadini la possibilità di vivere serenamente il territorio, senza paure o patemi". Entra quindi in gioco il reato di ‘occupazione abusiva’ che, oltre a pene severe, consente lo sgombero immediato dell’immobile. Grosso giro di vite poi sul fenomeno delle truffe, "per cui è stato creato un reato specifico, e dei borseggi, che impedirà l’accesso alle metropolitane, alle stazioni e alle aree destinate al trasporto pubblico a chi si è macchiato del reato di borseggio". Dalla Sala 2000, il senatore Bolboni, forte della crescita esponenziale, anche locale, di Fratelli d’Italia, rilancia l’alleanza del centro destra che si presenta alle prossime elezioni comunali di Bondeno, con l’intervento all’incontro anche del sindaco Simone Saletti. Dal segretario comunale del partito Luca Pancaldi l’annuncio e una conferma: "La sicurezza per Fratelli d’Italia Bondeno rappresenta la priorità della prossima legislatura – ha detto – perché senza sicurezza non c’è libertà". Claudia Fortini