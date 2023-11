Fd’I: "Variante statale 16, il cantiere potrebbe partire a fine dicembre"

Ripartono i lavori per la realizzazione del tratto successivo allo svincolo per Argenta nella Nuova Strada Statale 16. Ad annunciarlo il Circolo argentano di Fratelli d’Italia che, riportando una dichiarazione del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti l’On.Galeazzo Bignami e dopo un confronto con l’esponente del Governo e con i parlamentari ferraresi, l’On.Mauro Malaguti e il Sen.Alberto Balboni, svela i prossimi passi che l’esecutivo intenderà portare avanti in tempi brevi. "Si sta andando verso una continuazione di un’opera che per troppi anni è rimasta immobile" commenta il Responsabile locale di Fratelli d’Italia Nicola Fanini "dopo il confronto diretto che abbiamo avuto con il Viceministro Bignami possiamo annunciare che finalmente il progetto per la realizzazione del terzo lotto della S.S.16 verrà portato avanti, con i primi passi compiuti entro la fine del 2023, prevedendo l’apertura delle buste per l’assegnazione dei lavori a metà Dicembre. Il progetto della Strada Statale 16, la cui storia parte addirittura da prima del 2000, ha attraversato diversi rallentamenti, ma grazie al Governo Meloni possiamo orgogliosamente affermare che quest’opera vedrà finalmente la luce, portando innumerevoli benefici ai nostri territori e collegando finalmente il ferrarese al ravennate". "Nel progetto è previsto, oltre al terzo lotto della Nuova Statale" continua Fanini "anche la costruzione di un nuovo ponte che, attraversando il fiume Reno, collegherà definitivamente e in maniera sicura Ravenna a Ferrara, diminuendo così la sollecitazione delle strade cittadine negli abitati argentani da parte dei mezzi pesanti, più volte lamentata dai tanti cittadini coinvolti, e tagliando sensibilmente la presenza di gas inquinanti nei nostri centri urbani derivanti dal traffico pesante. Un’opera statale che tanti cittadini aspettavano da moltissimo tempo e che, grazie alla determinazione del Governo Meloni, finalmente verrà realizzata dopo anni di immobilismo". "Sarà fondamentale per Argenta che le prossime politiche locali sfruttino al meglio le opportunità che quest’opera porta con sè" conclude Fanini "ripensando a nuove misure per favorire investimenti sul territorio a vantaggio di una nuova imprenditoria che possa portare anche diversi posti di lavoro nelle nostre zone. L’argentano ha a disposizione un’occasione di sviluppo veramente importante e proprio in questo senso l’amministrazione locale dovrà farsi trovare preparata. Come Fratelli d’Italia stiamo già lavorando a stretto contatto con i nostri rappresentanti in Parlamento e negli altri enti coinvolti per poter portare un progetto concreto che veda Argenta nuovo punto strategico potendo sfruttare la propria posizione di collegamento tra due territori importanti".

f.v.