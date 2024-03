Fe’ Antica ai Diamanti. Tra la grandeur e il Barocco francese

Il Barocco francese e la sua “grandeur” in scena in Pinacoteca per Fe’ Antica. Oggi, alle 16.30, nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, prosegue la seconda edizione di Fe’ antica, rassegna a cura dell’area di musica antica del Conservatorio Frescobaldi. Il concerto, accolto nel salone della Pinacoteca a Palazzo Diamanti, sarà dedicato al Barocco francese e la sua grandeur con musiche di M. Marais, J.B. Lully e J. P. Rameau. Il programma guiderà il pubblico in un viaggio nella ricca tradizione della musica barocca francese. Info, www.consfe.it.