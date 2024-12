Febbraio: morti nel rogo del camper

La sera del 6 febbraio, il piazzale del Decathlon, in zona Fiera, è illuminato dalle fiamme scaturite da un camper parcheggiato in un angolo del parcheggio. All’interno i soccorritori troveranno due persone carbonizzate, Stefano Cavalieri e Mirella Graziosi, figlio e madre di 60 e 87 anni. All’origine del rogo, secondo le conclusioni degli inquirenti, ci sarebbe l’apertura di bombole del gas all’interno del veicolo. Pochi giorni dopo, il 14 febbraio, scoppia la vicenda nota alle cronache come ‘La cena della vergogna’. Una trentina di giovani vengono indagati (poi archiviati) per i fatti accaduti durante una serata in un ristorante del centro, una festa condita da cori razzisti, minacce e inni dal retrogusto fascista. Le ipotesi di reato erano apologia di fascismo, propaganda e istigazione dell’odio razziale.