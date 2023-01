"Fede e cultura in don Luigi Negri Aveva a cuore la sfida educativa"

di Alberto Lazzarini ’Cambiate mentalità’ è il titolo dell’iniziativa, a ricordo di monsignor Luigi Negri, in programma oggi alle 16 nell’auditorium San Girolamo di piazzetta Giovanni da Tossignano (via Savonarola). Due i momenti: la presentazione della collana editoriale e l’intitolazione della sala allo scomparso arcivescovo emerito. Interverrà il sociologo e filosofo Sergio Belardinelli. Al professore abbiamo chiesto il significato dell’iniziativa. Marchigiano di Sassoferrato, Belardinelli è docente a Scienze Politiche a Bologna; cattolico, i suoi interessi di ricerca ruotano principalmente intorno ai problemi etico-politici collegati allo sviluppo delle società complesse, con particolare riferimento alla bioetica, al rapporto tra religione e politica, all’identità culturale e alla pluralità delle culture. Ha fatto parte del Comitato Nazionale per la Bioetica. Ha conosciuto profondamente sia il cardinale Caffarra che il vescovo Negri dei quali è stato anche amico. Professore, di cosa parlerà oggi a Ferrara? "Della colonna portante del discorso culturale di entrambi i vescovi. Avevano molti punti in comune, ma anche differenze. C’è poi il tema del ’cambiare mentalità’, molto caro a papa Benedetto XVI, che affermava come il Vangelo sia ’performante,’ cioè produce cambiamenti nella realtà. Entrambi i vescovi, inoltre, hanno avuto in comune, nel magistero, la fede, la Chiesa e una visione del messaggio evangelico inteso...