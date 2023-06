Fede e natura, il terremoto del 1570

Oggi alle 18 al Libraccio (piazza Trento Trieste), Girolamo De Michele presenta il libro ‘Lo scacchista del diavolo’. Dialogano con l’autore le ‘Galeotte nel cuore’ del progetto ‘Galeotto fu il libro’ del liceo classico Ariosto. Il 16 novembre del 1570 Ferrara è scossa da uno spaventoso terremoto che mette in crisi ogni ertezza. Per rispondere a Papa Pio V che legge il terremoto come punizione divina per l’accoglienza degli ebrei a Ferrara, il Duca Alfonso promuove un convegno per spiegare come il terremoto sia un fenomeno naturale.