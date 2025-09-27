Marche, l’ultimo confronto

Ferrara
CronacaFederalisti europei, al via oggi il congresso
27 set 2025
FEDERICO DI BISCEGLIE
Cronaca
Federalisti europei, al via oggi il congresso

Questa mattina, Ferrara ospiterà il XXXI congresso Mfe (Movimento Federalista Europeo) Emilia-Romagna, 80 anni di militanza federalista emiliano romagnola. I...

Rossella Zadro, Mfe Ferrara

Rossella Zadro, Mfe Ferrara

Questa mattina, Ferrara ospiterà il XXXI congresso Mfe (Movimento Federalista Europeo) Emilia-Romagna, 80 anni di militanza federalista emiliano romagnola. I lavori si svolgeranno a partire dalle 9.45 in via Contrari 5, nella sede italiana della Università Dimitrie Cantemir. Presente Luisa Trumellini, presidente nazionale e tutte le sezioni MFE dell’Emilia Romagna. I lavori saranno condotti dalla segreteria regionale uscente. Invitati, per il Comune di Ferrara l’assessore Matteo Fornasini, padre Augusto Chendi per la Curia Arcivescovile, Paolo Calvano per Regione Emilia-Romagna, le forze sindacali, il Centro Documentazione Studi – CDS e l’Istituto di Storia Contemporanea. Le forze politiche presenti potranno intervenire. Patrizio Bianchi relazionerà sulle sfide globali del nostro tempo.

"Pensiamo che la Ue vada riformata in senso federale – così gli organizzatori – diventare uno Stato con competenze e poteri adeguati. La mancanza di volontà politica in tal senso risulta essere il vero ostacolo". "Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione – proseguono – lo ha detto a chiare lettere “questo è il tempo della indipendenza, della unità e del coraggio per salvare il nostro modello, i nostri valori e i nostri cittadini”. E ha lanciato una sfida ai 27 paesi che compongono la Ue e che continuano nell’inerzia e nella visione miope nazionalista. Il Movimento Federalista Europeo sta agendo una forte pressione sulle istituzioni europee e nazionali per un’Ue federale, pienamente democratica".

Il processo di unificazione europea "è la condizione necessaria per la pace, la prosperità e il progresso europeo e del mondo – è la chiusura – . Siamo rimasti l’ultimo baluardo democratico, in un mondo prepotente e brutale".

