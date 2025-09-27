Federalisti europei, al via oggi il congresso

Questa mattina, Ferrara ospiterà il XXXI congresso Mfe (Movimento Federalista Europeo) Emilia-Romagna, 80 anni di militanza federalista emiliano romagnola. I lavori si svolgeranno a partire dalle 9.45 in via Contrari 5, nella sede italiana della Università Dimitrie Cantemir. Presente Luisa Trumellini, presidente nazionale e tutte le sezioni MFE dell’Emilia Romagna. I lavori saranno condotti dalla segreteria regionale uscente. Invitati, per il Comune di Ferrara l’assessore Matteo Fornasini, padre Augusto Chendi per la Curia Arcivescovile, Paolo Calvano per Regione Emilia-Romagna, le forze sindacali, il Centro Documentazione Studi – CDS e l’Istituto di Storia Contemporanea. Le forze politiche presenti potranno intervenire. Patrizio Bianchi relazionerà sulle sfide globali del nostro tempo.

"Pensiamo che la Ue vada riformata in senso federale – così gli organizzatori – diventare uno Stato con competenze e poteri adeguati. La mancanza di volontà politica in tal senso risulta essere il vero ostacolo". "Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione – proseguono – lo ha detto a chiare lettere “questo è il tempo della indipendenza, della unità e del coraggio per salvare il nostro modello, i nostri valori e i nostri cittadini”. E ha lanciato una sfida ai 27 paesi che compongono la Ue e che continuano nell’inerzia e nella visione miope nazionalista. Il Movimento Federalista Europeo sta agendo una forte pressione sulle istituzioni europee e nazionali per un’Ue federale, pienamente democratica".

Il processo di unificazione europea "è la condizione necessaria per la pace, la prosperità e il progresso europeo e del mondo – è la chiusura – . Siamo rimasti l’ultimo baluardo democratico, in un mondo prepotente e brutale".